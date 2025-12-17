على حساب فلامنجو البرازيلي.. باريس سان جيرمان الفرنسي يُتوج بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025

وبعد أقل من 24 ساعة من تتويج نادي باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، تُقام غدًا المباراة النهائية في كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي تجمع المنتخبين الأردني والمغربي، على ملعب لوسيل، لتكون دولة قطر أول دولة تستضيف نهائيين كبيرين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يومين متتاليين.