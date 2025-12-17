على حساب فلامنجو البرازيلي.. باريس سان جيرمان الفرنسي يُتوج بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025

تُوِّج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطولة كأس القارات للأندية FIFA 2025 بعد فوزه على نادي فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة (2-1) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.
واعتلى النادي الأوروبي منصة التتويج كأفضل نادٍ في 2025 أمام (42,150) مشجعًا، مختتمًا منافسات البطولة التي أُقيمت مبارياتها الثلاث الأخيرة في دولة قطر.
وتأتي مشاركة النادي الباريسي في البطولة القارية للأندية بعد موسم أوروبي حافل شهد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وقبل انطلاق نهائي كأس القارات FIFA للأندية قطر 2025™، شهد المشجعون تتويج نادي فلامنجو البرازيلي بلقبي ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2025™، وكأس التحدي FIFA قطر 2025™ في مباراتين حاسمتين على ملعب أحمد بن علي، إذ أُقيمت المباريات الثلاث خلال أيام الراحة في كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وبعد أقل من 24 ساعة من تتويج نادي باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، تُقام غدًا المباراة النهائية في كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي تجمع المنتخبين الأردني والمغربي، على ملعب لوسيل، لتكون دولة قطر أول دولة تستضيف نهائيين كبيرين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يومين متتاليين.