روسو : تجربتي مع النصر رائعة .. تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية لم تكن على قدر طموحاته

أكد الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب النصر السابق أن تجربته مع العالمي كانت رائعة، مؤكدًا أن تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية لم تكن على قدر طموحاته.
وقال المدرب الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "العربية" تجربتي مع الفريق كانت رائعة، النصر فريق كبير وأنا معتاد على تدريب الأندية الكبيرة التي تولد ضغطًا كبيرًا، وكنت أرغب بتقديم الأفضل لكنني وصلت إلى النادي بعد مرور عشر جولات من بداية الدوري، لكننا حققنا الحد الأدنى من طموحاتنا وهو دوري أبطال آسيا.
وتابع أن تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية لم تكن على قدر طموحاته، وأبان: دائمًا أقول يجب أن تعرف جيدًا كيف تختار، في تلك الفترة بالانتقالات الشتوية لم أقتنع بالخيارات المطروحة، لا يجب التوقيع مع لاعبين فقط من أجل التوقيع معهم.
وأضاف: النصر كفريق جيد لكن يجب تحسينه، وهو فريق يجبرك على أن يكون مستواك دائمًا في القمة، وأنا سعيد بالعلاقة التي تربطني بالنادي وبالرئيس وحاليًا كل واحد منا يسير في طريقه.
وأشار إلى أن مسألة تمديده عقد، لقد كانت هناك إمكانية مطروحة لكل شيء وكان يجب تحليل عدة أمور، بالنسبة لي لم يكن الأمر سهلاً للعيش خارج الأرجنتين.
وأوضح أن سبب تأرجح مستوى الفريق تحت قيادته، لقد عانينا بسبب الإصابات وفيروس كورونا وبالتالي فهم يفقدون مركزهم، هناك العديد من الأمور التي حصلت معنا وأثرت على مستوى الفريق، واللاعبون بشر، نحن نعتقد أن اللاعب دائمًا يكون 100 % في مستواه لكن في الحقيقة فهو أيضًا يمر بأوقات صعبة ذهنيًا ويعاني بسبب إصابات تؤثر عليه وفي الحقيقة المجموعة التي كانت معي في النصر أظهرت دائمًا استعدادًا للعمل وليس هناك قاعدة من الممكن أن تنجح مع اللاعب فهم أيضًا بشر ويعانون بسبب هبوط في المستوى وهناك من يتحسن مستواه ويجب أن تفهم اللاعب جيدًا.