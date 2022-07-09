روسو : تجربتي مع النصر رائعة .. تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية لم تكن على قدر طموحاته

وأوضح أن سبب تأرجح مستوى الفريق تحت قيادته، لقد عانينا بسبب الإصابات وفيروس كورونا وبالتالي فهم يفقدون مركزهم، هناك العديد من الأمور التي حصلت معنا وأثرت على مستوى الفريق، واللاعبون بشر، نحن نعتقد أن اللاعب دائمًا يكون 100 % في مستواه لكن في الحقيقة فهو أيضًا يمر بأوقات صعبة ذهنيًا ويعاني بسبب إصابات تؤثر عليه وفي الحقيقة المجموعة التي كانت معي في النصر أظهرت دائمًا استعدادًا للعمل وليس هناك قاعدة من الممكن أن تنجح مع اللاعب فهم أيضًا بشر ويعانون بسبب هبوط في المستوى وهناك من يتحسن مستواه ويجب أن تفهم اللاعب جيدًا.