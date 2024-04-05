الوحدة يفرض التعادل على الأهلي ويُخرجه من سباق المنافسة

أهدر فريق الأهلي نقطتَين ثمينتَين؛ وهو ما أدى لخروجه من سباق المنافسة على اللقب بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه الوحدة بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن فشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أُتيحت لهما أمام المرميَين لزيارة الشباك.
بداية الشوط الثاني كانت مثيرة؛ إذ نجح الوحدة في تسجيل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق عبدالعزيز نور، الذي تلقى تمريرة طولية من وليد باخشوين، هيأها لنفسه، وتخلص من المدافع قبل أن يسددها أرضية في شباك إدوارد مندي.
ازدادت أوضاع الأهلي صعوبة بعد أن أشهر حكم اللقاء محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجه المدافع عبدالباسط هندي نتيجة عرقلته اللاعب عبدالعزيز نور في الدقيقة الـ79.
وتمكن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز من خطف هدف التعادل للأهلي برأسية جميلة بعد أن حوّل عرضية رياض محرز داخل الشباك، وذلك في الدقيقة الـ83.
وبهذه النتيجة عزز الأهلي مركزه الثالث بوصوله للنقطة الـ52، كما رفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.