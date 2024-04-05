الوحدة يفرض التعادل على الأهلي ويُخرجه من سباق المنافسة

بداية الشوط الثاني كانت مثيرة؛ إذ نجح الوحدة في تسجيل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق عبدالعزيز نور، الذي تلقى تمريرة طولية من وليد باخشوين، هيأها لنفسه، وتخلص من المدافع قبل أن يسددها أرضية في شباك إدوارد مندي.