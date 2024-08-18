"الخليج" ممثلاً للمملكة في بطولة العالم لكرة اليد للأندية

وتُجرى قرعة الحدث العالمي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الـ (21) من شهر أغسطس (2024)م، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، بينما ستُقام مباريات البطولة على صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية في أول ظهور للصالة الجديدة.

يُذكر أن الأندية الـ (9) المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد ستُقسَّم إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة أندية، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للدور نصف النهائي، إضافة لصاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما تتنافس باقي الأندية على المراكز الترتيبية من الخامس إلى التاسع.