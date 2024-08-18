"الخليج" ممثلاً للمملكة في بطولة العالم لكرة اليد للأندية

يمثِّل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج المملكة العربية السعودية في بطولة العالم لكرة اليد للأندية "سوبر جلوب 2024م"، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من (27) سبتمبر إلى (03) أكتوبر من العام الجاري، بمشاركة (9) أندية من مختلف القارات.
وتُجرى قرعة الحدث العالمي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الـ (21) من شهر أغسطس (2024)م، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، بينما ستُقام مباريات البطولة على صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية في أول ظهور للصالة الجديدة.
يُذكر أن الأندية الـ (9) المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد ستُقسَّم إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة أندية، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للدور نصف النهائي، إضافة لصاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما تتنافس باقي الأندية على المراكز الترتيبية من الخامس إلى التاسع.
صُنفت الأندية المشاركة إلى (3) مستويات، ويضم المستوى الأول أندية كل من: برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)، وماغديبورج الألماني (حامل اللقب)، وفيزبرم المجري (بطاقة دعوة)، فيما ضم المستوى الثاني أندية كل من: الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)، والزمالك المصري (ممثل البلد المستضيف)، والخليج السعودي (بطل آسيا)، ويضم المستوى الثالث أندية كل من: تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية والوسطى)، وكاليفورنيا إيجلز (بطل أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي)، وسيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا).
وستشارك "قبضة الخليج" للمرة الثالثة على التوالي في البطولة العالمية بعد أن نجحت في الحصول على المركز السادس في النسختين الماضيتين، اللتين أُقيمتا في المملكة العربية السعودية.
وتطمح القبضة الحاصلة على اللقب الآسيوي في التقدم بشكل أكبر خلال المشاركة الثالثة، وتحقيق مركز يفوق المركز السادس؛ لتعكس التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في ظل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة.