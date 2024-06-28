"النخلي والجمعة والصناع" يتأهلون لألعاب باريس البارالمبية

كما حجزت الرامية السعودية سارة الجمعة مقعدًا لها في دورة الألعاب البارالمبية الباريسية من خلال الأداء العالي الرياضي في مسابقة دفع الجلة بعد ان رمت لمسافة 6,47 متر .