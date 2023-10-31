"بونو": سعيد بتواجدي في المركز الـ13 في الكرة الذهبية.. ومباراة الهلال أهم

عبّر المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، عن سعادته للتواجد في المركز الـ13 بين أفضل لاعبي العالم في ترتيب جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 2023، والتي تعلنها مجلة "فرانس فوتبول".
وحصل بونو على المركز الثالث كأفضل حارس في العالم، بعد تتويج الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني بالجائزة.
وقال بونو خلال تصريحات إعلامية: "جميل أن أحصل على هذا المركز الـ13 على مستوى العالم، ولم أحضر حفل الجوائز، لأن مبارياتي مع الهلال أهم عندي من الجوائز".
يُذكر أن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة للعام الحالي ضمت أيضًا نجم الاتحاد كريم بنزيما الذي احتل المركز السادس عشر بالقائمة.
ونجح الهلال أمس الثلاثاء في التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (3/0).