نجم برشلونة "كيسي" يتأهب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للأهلي

بات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت تقارير إعلامية، أن نادي الأهلي السعودي حجز موعدًا لإجراء الكشف الطبي للاعب وسط نادي برشلونة الإيفواري فرانك كيسي، بعد توصل النادييْن لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 15 مليون يورو.
وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "الأهلي حجز موعدًا للفحوصات الطبية لفرانك كيسي يوم الأحد".
وتابع: "توقيع العقود سيكون الأحد والاثنين المقبلين، واتفق أهلي جدة مع برشلونة على دفع رسوم تبلغ 15 مليون يورو، وسيتبع ذلك صدور بيان رسمي".
وكانت تقارير قد كشفت سابقًا، أن أهلي جدة سيتعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو؛ وبالتالي سيكون إجمالي قيمة الصفقة 75 مليون يورو، يحصل برشلونة منهم على 15 مليونًا فقط.
وفي حال إتمام الصفقة سيكون "كيسي" خامس التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي آلان ماكسيمين لاعب نيوكاسل السابق.