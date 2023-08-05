نجم برشلونة "كيسي" يتأهب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للأهلي

وكانت تقارير قد كشفت سابقًا، أن أهلي جدة سيتعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو؛ وبالتالي سيكون إجمالي قيمة الصفقة 75 مليون يورو، يحصل برشلونة منهم على 15 مليونًا فقط.