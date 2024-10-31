دوري روشن: الشباب بثلاثية.. يواصل صحوته ويأخذ نصيبه من الوحدة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب صحوته ،حيث حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة، بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن، والمسماة بـ"جولة الديربيات".
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "جوانكا" في الدقيقة 35 إثر تسديدة من خارج الصندوق الوحداوي لا تصد ولا ترد، استقرت داخل مرمى حارس الوحدة عبد الرحمن الشمري.
وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الضيوف مبكراً عن طريق هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 52 ، بعد تمريرة رائعة وصلته من "جوانكا".
وفي الدقيقة 61 أضاف الموهوب مصعب الجوير الهدف الثالث للشباب، بتسديدة قوية ، مستثمراً كرة ارتدت من العارضة الوحداوية.
وفي الوقت بدلاً من الضائع قلص الوحدة النتيجة بهدف شرفي من ركلة جزاء، عن طريق " باكونا" في 90+2.
كما شهد اللقاء خروج لاعب الشباب "يوسف الشنقيطي" بالبطاقة الحمراء في 90+8.
بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة 18 محافظاً على المركز الرابع، فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 6 نقاط فقط، في المركز 16.