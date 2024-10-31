دوري روشن: الشباب بثلاثية.. يواصل صحوته ويأخذ نصيبه من الوحدة

‏واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب صحوته ،حيث حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة، بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن، والمسماة بـ"جولة الديربيات".