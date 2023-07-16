النصر يواصل مفاوضاته مع باير ليفركوزن لضم "موسى ديابي"

بدأ موسى ديابي البالغ من العمر 24 عامًا، مسيرته الاحترافية في 2017، مع نادي باريس سان جيرمان، وأُعير لنادي كروتوني في 2018، حتى انتقل إلى باير ليفركوزن في 2019.