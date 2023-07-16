النصر يواصل مفاوضاته مع باير ليفركوزن لضم "موسى ديابي"

كشفت شبكة "RMC Sport" الفرنسية عن أن النصر السعودي يواصل مفاوضاته لضمّ الفرنسي موسى ديابي، ويأمل في إقناع باير ليفركوزن ببيع اللاعب لهم، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وبحسب ما نشرته الشبكة الفرنسية: فإن النصر قدّم عرضًا لنادي باير ليفركوزن من أجل التعاقد مع ديابي، بلغ نحو 38 مليون يورو، و5 ملايين أخرى مكافآت.
وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي أيضًا يحظى باهتمام أستون فيلا الإنجليزي الذي قدّم له عرضًا بالفعل، وأيضًا اهتمام نابولي الإيطالي.
وكانت قد ذكرت عدة تقارير صحفية سابقة أن النادي الألماني يرغب في تجديد عقده، بطلب من مدربه تشابي ألونسو.
بدأ موسى ديابي البالغ من العمر 24 عامًا، مسيرته الاحترافية في 2017، مع نادي باريس سان جيرمان، وأُعير لنادي كروتوني في 2018، حتى انتقل إلى باير ليفركوزن في 2019.
يلعب ديابي أيضًا للمنتخب الفرنسي منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 50 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.