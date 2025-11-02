نيابة عن" الفيصل " .."بن جلوي " يكرم اللجان العاملة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى

نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كرّم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”، اللجانَ العاملة والمنجزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى التي استضافتها المملكة عام 2005م.
وشهد حفل التكريم، الذي أُقيم مساء اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حضورالأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً (2011 – 2014م) نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الأولى 2005، إلى جانب عددٍ من أصحاب السمو والسعادة ومنسوبي وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الكفاءات الوطنية التي ساهمت في إنجاح أولى نسخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وما قدمته من عملٍ نوعي أسّس لمسيرةٍ من الاستضافات الرياضية الكبرى التي تشهدها المملكة اليوم، ويجسّد ما وصلت إليه منظومة الرياضة السعودية من تطورٍ وتميز في التنظيم والإدارة والإنجاز.
ويُعد الحفل حلقة وصلٍ بين جيلٍ أسّس للنجاح وجيلٍ يواصل المسيرة نحو مستقبلٍ رياضيٍ مشرق، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تُعنى بتعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية من خلال استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.