محمد عبدالرحمن: جماهير الأهلي ما يكفيهم الاعتذار.. والوعد "الديربي"

عبّر محمد عبدالرحمن، لاعب نادي الأهلي، عن أسفه بعد تعادل فريقه في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق الفوز لكنه فقد التركيز في لحظات حاسمة من المباراة.
وقال عبدالرحمن في حديثه لبرنامج "الجمعية" عبر منصة "ثمانية": "الحمد لله على كل حال، كنا نستحق الفوز لكن فقدنا التركيز في عدة دقائق، وهذه هي الضريبة. هذه المرة الثانية التي يتكرر فيها نفس السيناريو مثل ما حدث أمام الشباب، واليوم أيضًا حدث الأمر نفسه، وهذا شيء مزعج بالنسبة للجماهير".
وأضاف: "أضعنا الكثير من الفرص، وكنا نحتاج رغبة أكبر في التسجيل. صحيح أننا خسرنا بعض النقاط على أرضنا، لكن الدوري ما زال طويلًا، وإن شاء الله نعوض في المباريات المقبلة".
واختتم عبدالرحمن حديثه برسالة إلى جماهير الأهلي قائلًا: "جمهور الأهلي ما يكفيهم الاعتذار، لكن بإذن الله نعدهم بحسم الديربي".