محمد عبدالرحمن: جماهير الأهلي ما يكفيهم الاعتذار.. والوعد "الديربي"

وقال عبدالرحمن في حديثه لبرنامج "الجمعية" عبر منصة "ثمانية": "الحمد لله على كل حال، كنا نستحق الفوز لكن فقدنا التركيز في عدة دقائق، وهذه هي الضريبة. هذه المرة الثانية التي يتكرر فيها نفس السيناريو مثل ما حدث أمام الشباب، واليوم أيضًا حدث الأمر نفسه، وهذا شيء مزعج بالنسبة للجماهير".