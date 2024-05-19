على حساب فريق "سخي".. الاتحاد يتوج بكأس وذهب "الهوكي"

توج عبدالإله الميمون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، فريق الاتحاد السعودي بالكأس والميداليات الذهبية في ختام منافسات بطولة المنطقة الغربية 2024، بعد تغلبه على نظيره "سخي" في مباراة احتضنتها الصالة الرياضية المغطاة في نادي الاتحاد السعودي بمحافظة جدة، وتسلم لاعبو فريق سخي الميداليات الفضية، بينما حل فريق يو تي إس سي في المرتبة الثالثة.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حقق أحمد الجندي لاعب فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أكابر زمان لاعب يو تي إس سي على جائزة هداف البطولة، فيما حقق كريم أشرف لاعب مستقبل جدة جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وجاءت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب طلال وسام، لاعب مستقبل جدة.
وشهدت البطولة منافسات 6 فرق تضم 60 لاعباً خاض 12 مباراة.