على حساب فريق "سخي".. الاتحاد يتوج بكأس وذهب "الهوكي"

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حقق أحمد الجندي لاعب فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أكابر زمان لاعب يو تي إس سي على جائزة هداف البطولة، فيما حقق كريم أشرف لاعب مستقبل جدة جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وجاءت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب طلال وسام، لاعب مستقبل جدة.