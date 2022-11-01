اتحاد السلة لنادي أُحد: لم يردنا طلب لإجراء تحقيق مع اللاعب "ناصر أبو جلاس"

كما نوضح أن الاتحاد السعودي لكرة السلة قد اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين، وتم إصدارها بتاريخ 4 / 9 / 2022م، على أن يتم تطبيقها خلال فترة التصنيف الثانية بتاريخ 28 / 10/ 2022م؛ وبذلك تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لها لإنهاء عقود اللاعبين الجديدة.

كما نفيد بأن اللاعب "ناصر أبو جلاس" يوجَد حاليًا ضمن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في مهمته الوطنية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة، ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب للاعبين كافة، وعدم تشتيت انتباههم، والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية. وعليه فإن الاتحاد حريص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، والاهتمام بمصالحها وشؤونها وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة. والله الموفق.