اتحاد السلة لنادي أُحد: لم يردنا طلب لإجراء تحقيق مع اللاعب "ناصر أبو جلاس"

أكد الاتحاد السعودي لكرة السلة أنه لم يرد له أي طلب رسمي من قِبل نادي أُحد بشأن طلب إجراء أي تحقيق مع اللاعب "ناصر أبو جلاس"، مشيرًا إلى أنه حريص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، والاهتمام بمصالحها وشؤونها وفق الأنظمة واللوائح.
وقال اتحاد السلة في بيان إعلامي، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى البيان الصادر من مجلس إدارة نادي أُحد بالمدينة المنورة بتاريخ 31 / 10/ 2022م بشأن اللاعب "ناصر أبو جلاس"، يود الاتحاد السعودي لكرة السلة توضيح الآتي: لدى الاتحاد السعودي لكرة السلة قنواته الرسمية لطلب الرد على أي استفسار عن اللوائح والأنظمة المعمول بها، والمعتمدة رسميًّا.
ولم يرد للاتحاد طلب رسمي من قِبل نادي أُحد بشأن طلب إجراء أي تحقيق بهذا الشأن.
ولن يعتمد الاتحاد السعودي لكرة السلة أي عقود وُقِّعت بين الأندية واللاعبين قبل تاريخ 28 / 10/ 2022م، وهو موعد الفترة الثانية للتصنيف، التي تستند إلى لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة بناء على التعميم الصادر من الاتحاد برقم 446 وتاريخ 5/ 10/ 2022م.
وبالإشارة إلى ما تضمنه بيان نادي أُحد بشأن ما ذكره أحد المعلقين الرياضيين بقناة تلفزيونية، فإن الاتحاد يود أن يوضح أن ذلك يُعتبر شأنًا خاصًّا للقناة التلفزيونية، وليس له علاقة بالاتحاد، ولا يعبِّر عن رأى الاتحاد؛ إذ يتوجب على النادي في مثل هذه الأمور التواصل مع الجهة ذات الاختصاص المعنية بذلك.
كما نوضح أن الاتحاد السعودي لكرة السلة قد اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين، وتم إصدارها بتاريخ 4 / 9 / 2022م، على أن يتم تطبيقها خلال فترة التصنيف الثانية بتاريخ 28 / 10/ 2022م؛ وبذلك تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لها لإنهاء عقود اللاعبين الجديدة.
كما نفيد بأن اللاعب "ناصر أبو جلاس" يوجَد حاليًا ضمن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في مهمته الوطنية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة، ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب للاعبين كافة، وعدم تشتيت انتباههم، والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية. وعليه فإن الاتحاد حريص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، والاهتمام بمصالحها وشؤونها وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة. والله الموفق.
وكان مجلس إدارة نادي أُحد قد طالب الاتحاد السعودي لكرة السلة بفتح تحقيق حول أزمة اللاعب الموقوف "ناصر أبو جلاس" بعد هروبه من مواجهة فريقه أمام نادي النصر ضمن الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتـاز، التي امتنع فيها عن المشاركة وسط ظروف غامضة؛ ما اضطر مجلس الإدارة إلى إيقافه حتى إشعار آخر.
كما تساءل مجلس الإدارة: كيف للاعب يقوم بالتوقيع مع نادي النصر قبل بدء فترة الانتقالات المتعلقة باللاعبين التي فُتحت يوم (الجمعة) الماضية الموافق 28 أكتوبر؛ إذ ذكر المعلق الرياضي الأستاذ "حسين الأحمد" خلال وصفه مواجهة الاتحاد والفتح ضمن الجولة السابعة نصًّا: "من مصادرنا.. توقيع (ناصر أبو جلاس) مع نادي النصر". وذلك يُعتبر مخالفًا للقوانين واللوائح.