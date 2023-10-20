نيوكاسل يونايتد يبحث استعارة روبن نيفيز لاعب الهلال في يناير القادم

كشفت صحيفة "Telegraph" عن وجود نية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في ضم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، فإنه من المرجح أن يتجه مسؤولو نيوكاسل للتعاقد مع لاعب خط وسط ولفرهامبتون السابق روبن نيفيز، في يناير القادم، على سبيل الإعارة.

وكان روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضمّ لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.

ويستعد الهلال، مساء اليوم الجمعة، لمواجهة نظيره الخليج في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثاني.