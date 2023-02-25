رياضة
أخضر التايكوندو يخطف الذهب والبرونز في "دولية الحسن التاسعة"
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو رهف الجوهي المركز الأول والميدالية الذهبية (فئة البومسي تحت 30 عامًا) في منافسات بطولة الحسن الدولية التاسعة، والتي تدور رحاها بالعاصمة الأردنية عمان، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 22-26 فبراير الجاري.
وتتنافس 16 دولة على الذهب الدولي، وكانت اللاعبة ديما الفرائضي وزن 33 كجم قد حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة وهي مخصصة لفئات الأشبال والناشئين والكبار والبومسي للذكور والإناث.