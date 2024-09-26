أبرزهم "يورغن كلوب".. مدربون عالميون على طاولة الأهلي حال رحيل "يايسله"

لا يزال الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي، يواجه خطر الإقالة من منصبه؛ خاصة بعد تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.
وكان النادي الأهلي قد تعرض مؤخرًا لخسارة غير متوقعة من نادي الجندل بنتيجة (2/1)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024/ 2025.
وبحسب ما تداولته العديد من التقارير الصحفية؛ فإن مسؤولي الأهلي قد بدأوا بالفعل البحث عن مدرب جديد في حال اتخاذ القرار برحيل المدرب الألماني.
وأشارت ذات التقارير إلى أن النادي السعودي قد وضع عددًا من أسماء المدربين العالميين يتصدرهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، والإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق.
وكانت فئات عريضة من جماهير الأهلي قد طالبت على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة ناديهم بالتعاقد مع الألماني يورغن كلوب، مدربًا للفريق بدلًا من ماتياس يايسله.
ولفتت تقارير سابقة إلى أن صناع القرار في الأهلي وشخصيات أهلاوية مؤثرة تناقش في الوقت الحالي عبر اتصالات مكثفة إقالة المدرب الألماني.
وتُعَد خسارة الأهلي بالكأس، ثاني خسارة الفريق بقيادة يايسله، خلال هذا الموسم الجاري، بعد وداعه أيضًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي من دور نصف النهائي.