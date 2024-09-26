أبرزهم "يورغن كلوب".. مدربون عالميون على طاولة الأهلي حال رحيل "يايسله"

وكانت فئات عريضة من جماهير الأهلي قد طالبت على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة ناديهم بالتعاقد مع الألماني يورغن كلوب، مدربًا للفريق بدلًا من ماتياس يايسله.