في الدورة الدولية الودية بإسبانيا.. الأخضر الصغير يتعادل مع فنلندا

تعادل المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم مع منتخب فنلندا بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا.
وسجل هدفَي "الأخضر" اللاعبان علي مكي في الدقيقة الـ15 وخالد شراحيلي في الدقيقة الـ39 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب ماجد التركي اللقاء بقائمة مكونة من: حيدر حساوي في حراسة المرمى، منصور طافسي، مبارك مسرحي، نواف الهويري، سيف العتيبي، علي الهزيمي، أنس هندي، خالد شراحيلي، علي المكي، كرم العيسى والوليد الصبحي.
الجدير بالذكر أن الدورة الدولية في إسبانيا ضمت إلى جانب الأخضر منتخبات (إسبانيا، المكسيك وفنلندا).