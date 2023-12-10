في الدورة الدولية الودية بإسبانيا.. الأخضر الصغير يتعادل مع فنلندا

تعادل المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم مع منتخب فنلندا بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا.