تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. الأخضر السعودي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الصين

تُقام المباراة بين منتخبي السعودية والصين، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب داليان سويوان، وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشواره بالبطولة الآسيوية بالتعادل على أرضه أمام ضيفه المنتخب الإندونيسي بنتيجة (1/1)، ضمن منافسات الجولة الأولى، لذا فإن الأخضر يسعى لمصالحة جماهيرة أمام الصين والعودة إلى أرض الوطن بالنقاط الثلاث.