تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. الأخضر السعودي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الصين

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المنتخب الصيني غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .
تُقام المباراة بين منتخبي السعودية والصين، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب داليان سويوان، وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشواره بالبطولة الآسيوية بالتعادل على أرضه أمام ضيفه المنتخب الإندونيسي بنتيجة (1/1)، ضمن منافسات الجولة الأولى، لذا فإن الأخضر يسعى لمصالحة جماهيرة أمام الصين والعودة إلى أرض الوطن بالنقاط الثلاث.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع إندونيسيا، في حين يقع الصين بالمركز الأخير دون أي نقاط.
ويوجد المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان والصين والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.