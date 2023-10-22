جماهير الاتحاد في صدارة الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن

كشف برنامج "أكشن مع وليد"، عن أكثر الأندية السعودية حضوراً للجماهير قبل نهاية الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم، حيث يقام لقاء الرياض مع الاتفاق.