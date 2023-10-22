جماهير الاتحاد في صدارة الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن

كشف برنامج "أكشن مع وليد"، عن أكثر الأندية السعودية حضوراً للجماهير قبل نهاية الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم، حيث يقام لقاء الرياض مع الاتفاق.
وتصدّرت جماهير نادي الاتحاد كأكثر الجماهير حضوراً، حيث بلغ عدد الحضور نحو 116,175، يليه بالمركز الثاني جماهير الأهلى التي بلغت نحو 115,755.
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادي الهلال بواقع 111,903 التي حضرت المباريات، يليه بالمركز الرابع جماهير النصر التي بلغت نحو 103,075.
في حين وقّعت جماهير الرائد والفتح خامساً وسادساً بعدد جماهيري بلغ 49977، 35,1037 على التوالي، بينما احتلت جماهير نادي الشباب بالمركز الـ11 بواقع 18,973.