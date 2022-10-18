نيابة عن وزير الرياضة.. " القاضي" يفتتح بطولة "سوبر جلوب 2022"

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح نائب وزير الرياضة بدر القاضي، مساء اليوم الثلاثاء، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 نادياً.
وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الأندية المشاركة، عرضاً مرئياً بالليزر، وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة.
ورحب نائب وزير الرياضة بالفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، معلناً عن انطلاق البطولة، ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة، تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم.
وقال "القاضي" في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن إقامة هذا الحدث العالمي لهو امتداد لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة، التي حظيت بلادُنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، بدعمٍ سخيٍّ ولا محدود من قيادتنا الكريمة؛ تحقيقاً لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "ولأننا اليوم نتحدث عن لعبة كرة اليد؛ هذه الرياضة التي تحتلُّ شعبية كبرى، ومكانة مميزةً في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتأكيداً لأهمية استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى وتأثيرها الكبير؛ نفخر بأن منتخباتنا السعودية، بمختلف فئاتها ودرجاتها (رجالاً وشباباً وناشئين) -ولله الحمد- هذا العام، نجحت في التأهل لبطولات العالم المقبلة 2023".
وتلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من: ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية مضر السعودي، الأهلي المصري، بنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق كيلسي البولندي، الكويت الكويتي، تاوباتي البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق برشلونة الإسباني، مينيستروس المكسيكي، الترجي التونسي، ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.
وشهد اليوم الأول تغلب فريق تاوباتي البرازيلي على فريق الكويت الكويتي في أول لقاءات البطولة، بنتيجة (32-28) ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتمكن فريق ماغديبورغ الألماني "حامل اللقب"، من تحقيق فوزه الأول على فريق سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما حقق فريق برشلونة الإسباني فوزه الأول على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة (50-18)، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما خسر فريق مضر "المستضيف" مواجهته الأولى أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة (30-36) ضمن المجموعة الثانية.
وتتواصل لقاءات البطولة في يومها الثاني غداً الأربعاء بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي فريق كيسلي البولندي بفريق الكويت الكويتي عند الساعة 12:15 ظهراً، وفي اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30 ظهراً، يلتقي فريق الترجي التونسي بفريق مينيستروس المكسيكي، ويلعب الخليج السعودي أول لقاءاته أمام فريق سيدني الأسترالي عند الساعة 4:45 عصراً، فيما تختتم مواجهات اليوم بمواجهة تجمع بين فريقي مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي عند الساعة السابعة مساءً.