نيابة عن وزير الرياضة.. " القاضي" يفتتح بطولة "سوبر جلوب 2022"

وتلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من: ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية مضر السعودي، الأهلي المصري، بنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق كيلسي البولندي، الكويت الكويتي، تاوباتي البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق برشلونة الإسباني، مينيستروس المكسيكي، الترجي التونسي، ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.