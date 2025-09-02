"أخضر الشباب" يختتم تحضيراته لمواجهة قطر في كأس الخليج

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.