"أخضر الشباب" يختتم تحضيراته لمواجهة قطر في كأس الخليج

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وكان "الأخضر" قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب اليمن بهدف سجله فارس بن سالم، قبل أن يتعادل مع منتخب الكويت، ليتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس وجهازه الفني المساعد، وتركزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية.
ومن المقرر أن يواجه "الأخضر" نظيره القطري غدًا الأربعاء عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.