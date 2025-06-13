"رينارد" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة منتخب هايتي في الكأس الذهبية

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام نظيره منتخب هايتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من الكأس الذهبية 2025.
وتحتضن قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب سنابدراغون بمدينة سان دييغو المؤتمر، عند تمام الساعة (16:00) بتوقيت سان دييغو.
تنطلق بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يوم الأحد، وتستمر حتى السادس من يوليو.
ويدشّن الأخضر مشاركته التاريخية الأولى في البطولة يوم الأحد بمواجهة هايتي، ثم يلتقي نظيره الأمريكي فجر يوم الجمعة 20 يونيو، على أن تكون مواجهته الثالثة عند الثانية صباح يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته أمام نظيره ترينيداد وتوباغو.