"رينارد" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة منتخب هايتي في الكأس الذهبية

ويدشّن الأخضر مشاركته التاريخية الأولى في البطولة يوم الأحد بمواجهة هايتي، ثم يلتقي نظيره الأمريكي فجر يوم الجمعة 20 يونيو، على أن تكون مواجهته الثالثة عند الثانية صباح يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته أمام نظيره ترينيداد وتوباغو.