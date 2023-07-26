مدرب الهلال "خيسوس": بطولة الملك سلمان من ضمن أهدافنا.. المعيوف: البطولة تأتي في فترة مناسبة جدًّا

وعن عودته مجدّدًا إلى تدريب الهلال بعد 4 أعوام من رحيله؛ قال "خيسوس": "شعرت في يوم من الأيام بعودتي للفريق؛ كوني وجدت الكثير من مشاعر الحبّ من النادي وجماهيره، والهلال في داخلي وآمل أن نحقق أهدافنا".