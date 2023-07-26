مدرب الهلال "خيسوس": بطولة الملك سلمان من ضمن أهدافنا.. المعيوف: البطولة تأتي في فترة مناسبة جدًّا

شدّد البرتغالي "خيسوس" مدرب نادي الهلال السعودي، على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، مشيرًا إلى أنها تعدّ هدفًا من أهداف فريقه.
وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه الافتتاحية بالبطولة أمام أهلي طرابلس الليبي: "تكمن أهمية بطولة كأس الملك سلمان في شقين؛ الأول بعدم تحقيق فريق سعودي للبطولة منذ 9 أعوام، والثاني أنها تأتي بمرحلة الإعداد؛ لكي نرى فريقنا إلى أي مرحلة وصل في الإعداد".
وعن عودته مجدّدًا إلى تدريب الهلال بعد 4 أعوام من رحيله؛ قال "خيسوس": "شعرت في يوم من الأيام بعودتي للفريق؛ كوني وجدت الكثير من مشاعر الحبّ من النادي وجماهيره، والهلال في داخلي وآمل أن نحقق أهدافنا".
وأضاف: "علينا التركيز على المجموعة الحالية، وإعدادها للموسم الطويل، وما زلنا في طور إكمال مرحلة الإعداد".
وتابع: "تعدُّ بطولة كأس الملك سلمان من ضمن أهدافنا، وتأتي في فترة مناسبة جدًّا مع بداية الموسم؛ للوقوف والتركيز والتطوير لتحقيق أهدافنا، نحاول التركيز على المجموعة الحالية، وإعدادها للموسم الطويل، وما زلنا في طور إكمال مرحلة الإعداد".
من جانبه قال عبدالله المعيوف: "تعدّ البطولة من أهدافنا، وهي تأتي بمرحلة جيدة لنا؛ وذلك للانسجام مع المجموعة وتطبيق ما يطلبه منا الجهاز الفني".
وأضاف: "كل فترة إعداد لا تنحصر علي الحراس والمدافعين، بل على المجموعة كاملة، وكوليبالي إضافة كبيرة إلينا في خط الدفاع، ونأمل منه تقديم المزيد خلال هذا الموسم.
وتابع: "المدير الفني "خيسوس" على دراية كاملة بمعظم اللاعبين، ونسعى جاهدين لتحقيق المطلوب منا كلاعبين، وتطبيق الخطط التي وضعها لنا الجهاز الفني في مرحلة الإعداد".
ويقص الهلال مشواره في البطولة، غدًا الخميس، بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.