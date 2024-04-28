"الزغيبي" توَّجهم.. "طائرة الهلال" تطير باللقب الـ19

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الهلال بكأس بطولة الدوري الممتاز والميداليات الذهبية لهذا الموسم على الرغم من خسارته من مضيفه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة.