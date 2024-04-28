"الزغيبي" توَّجهم.. "طائرة الهلال" تطير باللقب الـ19

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الهلال بكأس بطولة الدوري الممتاز والميداليات الذهبية لهذا الموسم على الرغم من خسارته من مضيفه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة.
وكان عضوا الاتحاد باسم منقل ونايف رجب قد توجا فريق الاتحاد بالميداليات الفضية بعد حصولهم على المركز الثاني فيما حقق الابتسام المركز الثالث والميداليات البرونزية.
ويعد هذا اللقب الرقم (19) الذي يحققه الهلال خلال مشواره في منافسات الدوري، ويحتفظ الأهلي بأكثر عدد البطولات بواقع 25 لقبًا والاتحاد والمحيط لكل منهما لقب واحد.