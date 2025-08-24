ولي العهد يُشرّف ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ويتوّج "فالكونز" باللقب العالمي

في إنجاز جديد يعزز ريادة المملكة عالميًا، شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، مساء اليوم، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م بمدينة الرياض، وتوّج فريق "فالكونز" بكأس البطولة.
وتصدّر "فالكونز" الترتيب العام بـ5200 نقطة، ليحصد الجائزة الكبرى البالغة 7 ملايين دولار، من إجمالي جوائز البطولة التي تخطت 70 مليون دولار، كأكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية عالميًا.
وتأتي هذه الرعاية الكريمة امتدادًا لدعم سمو ولي العهد للقطاع، في إطار الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها سموه عام 2022م، بهدف تأسيس قطاع عالمي تنافسي يساهم بـ50 مليار ريال في الناتج المحلي ويوفر 39 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت، بالدعم الذي تلقته البطولة من سمو ولي العهد، مؤكدًا أن المملكة قدمت تجربة استثنائية جمعت بين قوة المنافسة وجاذبية الترفيه وحضور جماهيري عالمي.
2000 لاعب و200 نادٍ من 100 دولة
وشهدت البطولة، التي استمرت 7 أسابيع، مشاركة 2000 لاعب محترف مثّلوا 200 نادٍ من 100 دولة، في 25 بطولة لأشهر الألعاب الإلكترونية عالميًا، وسط تفاعل جماهيري وإعلامي غير مسبوق.
وانطلقت البطولة من فكرة سعودية أعلن عنها سمو ولي العهد في 2023، واستضافت الرياض نسختها الأولى عام 2024، ثم النسخة الثانية في 2025 بمستوى تنظيمي وتقني عالمي.
مؤشرات قياسية
حققت البطولة نموًا بنسبة 53% في مبيعات التذاكر، و64% في المبيعات الدولية، و40% في الطلب على المحتوى، وبُثت المنافسات بـ35 لغة إلى أكثر من 100 دولة، وتجاوزت مشاهداتها 750 مليونًا، بواقع أكثر من 350 مليون ساعة مشاهدة.
كما استقبلت "بوليفارد رياض سيتي" خلال فترة البطولة أكثر من 3 ملايين زائر، إلى جانب تنظيم أكثر من 1500 فعالية مصاحبة مجتمعية وثقافية وترفيهية.
الرياض.. عاصمة الرياضات الإلكترونية
ومع ختام البطولة، تواصل العاصمة السعودية ترسيخ موقعها العالمي في صناعة الألعاب الإلكترونية، في مشهد يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويجسّد مسيرة التحول الرقمي والرياضي والثقافي.