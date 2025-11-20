دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي "الرياض 2025".. المنتخبات السعودية تقفز للمركز الرابع

قفزت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي "الرياض 2025" إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدورة، بعد أن حصدت 15 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الخميس، منها 7 ذهبيات، ليصل مجموع ميداليات السعودية إلى 54 ميدالية (18 ذهبية، 10 فضيات، 26 برونزية)، وذلك قبل ختام المنافسات غدًا الجمعة.