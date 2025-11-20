دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي "الرياض 2025".. المنتخبات السعودية تقفز للمركز الرابع

قفزت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي "الرياض 2025" إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدورة، بعد أن حصدت 15 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الخميس، منها 7 ذهبيات، ليصل مجموع ميداليات السعودية إلى 54 ميدالية (18 ذهبية، 10 فضيات، 26 برونزية)، وذلك قبل ختام المنافسات غدًا الجمعة.
حقق منتخب السعودية للجوجيتسو أربع ميداليات متنوعة، بينها ذهبيتان، في اليوم الأول للمنافسات، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ونال عبدالله ندا الذهبية الأولى لوزن تحت 85 كجم، بعد فوزه على الإماراتي سعيد الكبيسي بنتيجة (2–0)، فيما أضاف شقيقه عمر ندا الذهبية الثانية بفوزه على الكازاخستاني رمضان خوسانوف (5–0) في وزن تحت 94 كجم.
كما حصل محمد بن حريمل على الفضية في وزن تحت 69 كجم، وحققت لاما المدني برونزية وزن تحت 57 كجم، بعد فوزها على التونسية ميساء بريكي.
اكتسح المنتخب السعودي للهجن جميع الميداليات الذهبية في سباقات الهجن، محققًا أربع ذهبيات وميداليتين فضيتين، وذلك بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في ميدان الجنادرية.
وخلال المنافسات، حققت خلود الشمري ذهبيتي فئة السيدات في سباقي 8 كم بزمن (15:22.558 دقيقة) و2 كم بزمن (3:07.713 دقيقة)، فيما نالت هديل الشريف فضية سباق 8 كم بزمن (15:26.448 دقيقة).
وفي منافسات الرجال، توّج سليمان الجهني بذهبية سباق 8 كم (15:19.947 دقيقة)، وأحمد الجهني بذهبية سباق 2 كم (3:02 دقيقة) وفضية سباق 8 كم (15:24.547 دقيقة).
حصد لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية جمعان الزهراني ذهبية سباق 100م تصنيف T53/54 محققًا 855 نقطة بزمن (14.54 ثانية)، فيما نال زميله عبدالرحمن القرشي برونزية السباق بـ799 نقطة وزمن (15.54 ثانية).
اختتم منتخب المبارزة السعودي مشاركته في الدورة بثلاث ميداليات في منافسات الفرق؛ فضية في الإيبيه للرجال، وبرونزيتين في سلاح الفويل والإيبيه للسيدات.
أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد للرجال تحضيراته لمواجهة نظيره البحريني غدًا الجمعة عند الرابعة عصرًا في نهائي البطولة، ساعيًا لتحقيق الذهبية الثانية له في تاريخ الدورات.
وخاض "أخضر اليد" تدريبات فنية وتكتيكية وبدنية مكثفة، بعد مشوار ناجح شهد فوزه على العراق والبحرين والكويت في دور المجموعات، ثم على الإمارات في نصف النهائي.
يُذكر أن المنتخب حقق الفضية في النسخة الأولى عام 2005 بمكة المكرمة، والذهبية في نسخة باكو 2017.
يخوض لاعبا منتخب الجوجيتسو السعودي أسامة صالح وعبدالملك مرضي منافساتهما غدًا الجمعة، حيث يلتقي الأول مع لاعب الأردن في دور الـ16 لوزن 77 كجم، فيما يواجه الثاني الفائز من لقاء أفغانستان وإيران في ربع نهائي وزن 62 كجم.
يشارك المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية غدًا الجمعة في منافسات الدورة بـ3 لاعبين في بوليفارد رياض سيتي؛ فجر السمري في الوزن الخفيف عند العاشرة صباحًا، عدنان سعيد عند 11:30، وخالد الناجم في الوزن الثقيل عند الثالثة عصرًا.