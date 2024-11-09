خلال معسكر الأحساء.. الأخضر تحت 21 يواجه البحرين وديًّا

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، سالم النجدي، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد عسيري، عبدالعزيز الفرج، محمد حربوش، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، صهيب الزيد، عباس الحسن، فيصل الأسمري، بدر العمير، عبدالملك الجابر، عثمان العثمان، عبدالله الزيد، عبدالله معتوق، همام الهمامي، عبدالكريم دارسي، مراد خضري، مشاري النمر، عبدالعزيز العثمان.