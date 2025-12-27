التعادل سيد الموقف بين القادسية وضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه ضمك بهدف لمثله، في اللقاء الذي أُقيم عصر اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فاجأ ضمك نظيره القادسية بهدف مبكر منذ الدقيقة الرابعة، حمل توقيع فالنتين فادا من تصويبة قوية من خارج منطقة العمليات، مسجلًا أسرع هدف لضمك في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ورفض المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي دخول فريقه القادسية إلى الاستراحة متأخرًا في النتيجة، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة (45+1).
وأكمل ضمك اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة على اللاعب علي الخيبري نتيجة تدخله العنيف على لاعب القادسية سيف رجب.
بهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة أبقته في المركز الخامس، كما رفع فريق ضمك رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس عشر.