التعادل سيد الموقف بين القادسية وضمك

ورفض المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي دخول فريقه القادسية إلى الاستراحة متأخرًا في النتيجة، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة (45+1).