"تاليسكا" و"جونيور" و"حمدالله" في صدارة هدافي الدوري السعودي

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر "تويتر" عن هدافي الدوري السعودي بعد مرور 20 جولة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
وتصدّر هدافي الدوري السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بتسجيله 13 هدفًا، بعد مرور 20 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتلّ المركز الثاني والثالث بالتساوي البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب، والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بتسجيل 12 هدفًا لكل منهما.
وجاء النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال بالمركز الرابع؛ حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا.
ووقع بالمركز السادس البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بتسجيله 8 أهداف، بعد السعودي فراس البريكان لاعب الفتح الذي سجّل 10 أهداف.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادي الاتحاد برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 43 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 36 نقطة.