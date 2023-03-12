"تاليسكا" و"جونيور" و"حمدالله" في صدارة هدافي الدوري السعودي

ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادي الاتحاد برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 43 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 36 نقطة.