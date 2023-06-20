الخليج يضم الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوشو لموسم واحد

أعلنت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، التعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوشو، قادمًا من ليخ بوزنان البولندي، لمدة موسم واحد .
وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "الظهير الأيسر البرتغالي "بيدرو ريبوشو" خلجاوي للموسم الرياضي 2024-2023".
ودشن "صاحب 28 عاماً" مسيرته الكروية من نادي بنفيكا، قبيل الانتقال إلى موريرينسي، حيث أحرز كأس الرابطة البرتغالية، ثم التوجه إلى فرنسا مع جانجون.
وارتدى اللاعب قميص بشكتاش التركي في 2019، قبل العودة إلى البرتغال، إذ لعب مع باكوس دي فيريرا، فيما كانت آخر محطاته مع ليخ بوزنان البولندي، محققًا لقب الدوري معه في موسم 2022-2021.
واستطاع الخليج البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد احتلال المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة بالموسم المنصرم.