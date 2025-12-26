دوري روشن للمحترفين: مباراة دراماتيكية.. الهلال يعبر الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا مثيرًا على نظيره الخليج، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.
وانتهت المواجهة، التي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجّل أهداف الهلال محمد كنو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي مالكوم تقدم الهلال بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يقلّص المهاجم النرويجي جوشوا مينغ الفارق بتسجيله الهدف الأول للخليج في الدقيقة 79، ثم أضاف اليوناني جورجيوس ماسوراس الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز الثامن.