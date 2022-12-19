من إسبانيا إلى قطر.. قصص لأكثر الحراس تصديًا لضربات الجزاء في كأس العالم

بفضل أحداثها ومفجآتها؛ حبست نسخة كأس العالم 2022 التي اختتمت أمس في قطر، الأنفاس، واحتكمت العديد من المواجهات إلى ضربات الترجيح، بسبب قوة أداء المنتخبات المشاركة فيها، حتى إن اللقب العالمي نفسه تم حسمه بضربات الجزاء بين الأرجنتين وفرنسا، لتجعل الحظ يبتسم أخيرًا إلى "راقصي التانجو".