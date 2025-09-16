"سالم الدوسري" بعد ريمونتادا الهلال: ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار الآسيوي

في تصريح عقب الفوز، أكد نجم فريق الهلال سالم الدوسري أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مشيرًا إلى أن الأهم هو الخروج بالانتصار، رغم صعوبة المواجهة.
وقال الدوسري في حديثه لقنوات "الكأس" الناقلة للمسابقة: "الحمد لله على هذه النتيجة، استطعنا العودة في النتيجة وإثبات شخصيتنا، لكن الأهم يبقى تحقيق الفوز".
وأضاف: "سنتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، فالمشوار طويل والمنافسة صعبة، ولا نريد استباق الأحداث، فهذه البطولة مخصصة للنخبة وليست سهلة على الإطلاق".
وكان الهلال قد قلب تأخره أمام ضيفه الدحيل القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا بالرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب.
وسجّل الدحيل أول أهداف اللقاء عبر لاعبه عادل بولبينة في الدقيقة 37، قبل أن يرد الهلال في الشوط الثاني بهدفي داروين نونيز (57) وثيو هيرنانديز (67)، ليخرج الأزرق بانتصار مهم مع انطلاق مشواره القاري.