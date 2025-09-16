"سالم الدوسري" بعد ريمونتادا الهلال: ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار الآسيوي

في تصريح عقب الفوز، أكد نجم فريق الهلال سالم الدوسري أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مشيرًا إلى أن الأهم هو الخروج بالانتصار، رغم صعوبة المواجهة.