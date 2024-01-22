"نادي أبها" يحتضن إعداد "أخضر التايكوندو".. والأعضاء يضعون خطط الإنجاز

وكانت بعثة الأخضر قد غادرت لمدينة الشارقة لاستكمال التجهيز، ومواصلة الإعداد للبطولات المقبلة الدولية والقارية، التي تأتي في باكورتها بطولتا العرب والفجيرة الدوليتان، اللتان ستقامان غرة شهر فبراير المقبل بإمارة الفجيرة بوصفهما أولى المنافسات التي يدخلها المنتخب السعودي هذا العام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الروسي قربان بوغداييف والوطنيَين محمد سعد وفهد الدويسان.