"نادي أبها" يحتضن إعداد "أخضر التايكوندو".. والأعضاء يضعون خطط الإنجاز

قدَّم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد شداد العمري، شكره لرئيس نادي أبها، الدكتور أحمد الحديثي، على الاستضافة التي قدمها النادي للاعبي المنتخب السعودي، وذلك عقب نهاية المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للتايكوندو، الذي احتضنه نادي أبها.
وكانت بعثة الأخضر قد غادرت لمدينة الشارقة لاستكمال التجهيز، ومواصلة الإعداد للبطولات المقبلة الدولية والقارية، التي تأتي في باكورتها بطولتا العرب والفجيرة الدوليتان، اللتان ستقامان غرة شهر فبراير المقبل بإمارة الفجيرة بوصفهما أولى المنافسات التي يدخلها المنتخب السعودي هذا العام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الروسي قربان بوغداييف والوطنيَين محمد سعد وفهد الدويسان.
من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول بداية الموسم الجديد برئاسة العميد شداد العمري، وبحضور الأعضاء محمد الوبران نائب الرئيس، والعميد عبدالله المالكي والعقيد فهد الصعيري والمهندس المهند الزعبي ومحمد قاضي وعبدالعزيز القحطاني والمدير التنفيذي محمد الشهري. وتم وضع جميع الترتيبات للمشاركات المحلية والخارجية، وتعزيز مسيرة الاتحاد في جميع الأصعدة.
من جانب آخر، أقيمت بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ورشة عمل للمختصين في رياضة البارا، وتم فيها شرح قوانين اللعبة وتقنياتها، وتصنيفات الباراتايكوندو تمهيدًا لإقامة دورة مستجدي الباراتايكوندو.
من جهة أخرى، نالت الفِرق السعودية (الترجي والخليج والصفاء والخويلدية) وصافة البطولة الدولية بعدد النقاط في منافسات البطولة الدولية (للبومسي).