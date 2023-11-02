رسميًّا.. اعتماد فوز "الاتحاد" على "سباهان" وإزالة اللافتات السياسية وغرامة "200" ألف دولار

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد النزولَ لأرضية ملعب سباهان أصفهان؛ اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.