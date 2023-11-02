رسميًّا.. اعتماد فوز "الاتحاد" على "سباهان" وإزالة اللافتات السياسية وغرامة "200" ألف دولار

أعلنت لجنةُ الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارَها بشأن مباراة سباهان والاتحاد، والتي ألغيت فى 2 أكتوبر الماضى، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وقرّر الاتحادُ الآسيوي احتسابَ المباراة لصالح الاتحاد بنتیجة "3-0"، وإلزام سباهان بدفع غرامة "200" ألف دولار، وإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعب نقش جهان.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، كما رفض لاعبو نادي الاتحاد النزولَ لأرضية ملعب سباهان أصفهان؛ اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.