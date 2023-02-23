في جولة يوم التأسيس.. الاتحاد يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارة بسقوطه بفخ التعادل أمام الرائد

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في إيقاف مسلسل الانتصارات المتتالية للاتحاد بالجولات الـ5 الماضية بعد أن فرض عليه التعادل السلبي في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة يوم التأسيس".
في الشوط الأول فشل الفريقان من زيارة الشباك على الرغم من الفرص السانحة للتسجيل خصوصًا للاتحاد الذي فرض سيطرته على أغلب مجريات اللعب وخلق أكثر من فرصة لكنها ضاعت نتيجة رعونة لاعبيه وبسالة الدفاع وحارس الرائد.
في الشوط الثاني واصل فريق الاتحاد بحثهم الجاد عن هدف الانتصار منذ البداية وشن هجومهم العديد من المحاولات من سائر الاتجاهات لكنها باءت جميعها بالفشل في نهاية المطاف لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.
بهذه النتيجة تصدر الاتحاد جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 41 نقطة في حين رفع الرائد رصيده إلى 21 نقطة وضعته بالمركز العاشر.