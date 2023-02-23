في جولة يوم التأسيس.. الاتحاد يفرط بفرصة الابتعاد بالصدارة بسقوطه بفخ التعادل أمام الرائد

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في إيقاف مسلسل الانتصارات المتتالية للاتحاد بالجولات الـ5 الماضية بعد أن فرض عليه التعادل السلبي في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة يوم التأسيس".