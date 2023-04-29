"النصر" مهتم بالبرازيلي "أليكس تيليس" لاعب مانشستر يونايتد المعار لإشبيلية

كشفت صحيفة "As" الإسبانية ،عن اهتمام نادى النصر السعودي بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، لاعب مانشستر يونايتد المعار حاليًا إلى إشبيلية الإسباني خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن نادي النصر مستعد لتغطية راتب اللاعب البرازيلي، إذا تأكد أنه على استعداد لقبول اللعب في الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تيليس لن يستمر في إشبيلية وليس له مستقبل واضح في يونايتد.
يلعب أليكس تيليس البالغ من العمر 30 عاما لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عام 2020، وأعير إلى اشبيليه فى 2022 حتى يونيو القادم .
وسبق للاعب البرازيلي الذى يلعب فى مركز الظهير الأيسر، اللعب لعدة أندية أبرزها: غريميو، غلطة سراي، إنتر ميلان (إعارة)، بورتو .