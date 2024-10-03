بجوائز 800 ألف ريال.. انطلاق أول نسخة لدوري الدرجة الثانية للسيدات بمشاركة 25 فريقًا

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم، اليوم، عن إطلاق أول نسخة لدوري الدرجة الثانية للسيدات، والذي سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 25 فريقًا، كما يمثل هذا الدوري خطوة جديدة ومهمة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة.