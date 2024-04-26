التعاون يصعق ضمك في الوقت القاتل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق فوز مثير على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.