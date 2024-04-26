التعاون يصعق ضمك في الوقت القاتل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق فوز مثير على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب ضمك أحمد الزين بعد الرجوع لتقنية الفيديو وذلك في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده عند النقطة رقم 51 في المركز الرابع في حين توقف رصيد ضمك عند النقطة رقم 38 في المركز الثامن.