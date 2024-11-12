في حدث استثنائي.. الرياض تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

تحتضن مدينة الرياض، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بداية من اليوم وحتى الـ 18 من نوفمبر الجاري، في فندق هيلتون جاردن إن بالمركز المالي.
وسيكون هذا الاجتماع حدثًا استثنائيًا للاتحاد الدولي، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد الدولي، ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، وستعقد على هامش هذا الكونغرس اجتماعات للاتحادات (الأوروبي، والآسيوي، والأفريقي).
وستشهد انتخابات اللجان الدائمة، مشاركة ممثلي الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وهم: حسين العبدالوهاب، ومنى السابق، ونجلاء القحطاني، وجميل بو بشيت.
وتقرر أن يعقد غداً الأربعاء، مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما سيقام حفل ختام في الـ16 من نوفمبر ٢٠٢٤، يتخلله حفل توزيع الجوائز السنوية العامة للاتحاد الدولي لكافة الأبطال من رياضيين وإداريين وفنيين.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، المواكبة لاستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.