في حدث استثنائي.. الرياض تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وسيكون هذا الاجتماع حدثًا استثنائيًا للاتحاد الدولي، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد الدولي، ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، وستعقد على هامش هذا الكونغرس اجتماعات للاتحادات (الأوروبي، والآسيوي، والأفريقي).