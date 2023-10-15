بالفيديو.. محمد المنجم يكشف عن خطته لتطوير نادي الشباب والتذكرة الأغلى بتاريخ الدوري

وقال المنجم في تصريحات إعلامية مع الإعلامي "وليد الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "التذكرة باسم الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز"؛ مشيرًا إلى أن فكرة التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي هي فكرة جديدة، وتوجد مثلها بالدوري الإنجليزي.