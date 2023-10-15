بالفيديو.. محمد المنجم يكشف عن خطته لتطوير نادي الشباب والتذكرة الأغلى بتاريخ الدوري

كشف "محمد المنجم" رئيس نادي الشباب الجديد عن خطته لتطوير النادي في الفترة المقبلة، وفكرة بيع التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، وحقيقة رحيل متعب الحربى عن صفوف الفريق.
وقال المنجم في تصريحات إعلامية مع الإعلامي "وليد الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "التذكرة باسم الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز"؛ مشيرًا إلى أن فكرة التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي هي فكرة جديدة، وتوجد مثلها بالدوري الإنجليزي.
وأضاف المنجم: "التذكرة بقيمة مليون ريال، وهي عبارة عن بوكس لحضور المباريات طوال الموسم، وتشمل أيضًا العديد من المميزات مثل غرفة vip والعضوية الذهبية، والقميص الموقع من اللاعبين".
وتابع رئيس الشباب: "سنعمل بجهود مضاعفة لنُرجع نادي الشباب إلى مكانه الطبيعي بين الأندية الكبار، فالمركز الذي يقع فيه حاليا بالدوري لا يليق به، وأي شخص يتشرف بتولي رئاسته، وسنعمل على عقد أفضل الصفقات خلال موسم الانتقالات القادمة".
وعن حقيقة رحيل "متعب الحربي" لاعب الفريق قال: "متعب الحربي ابن النادي، وعقده سارٍ مع الفريق، هو لم يدخل الفترة الحرة بعد، وأي لاعب يستدعي تجديد عقده سنجدد له".