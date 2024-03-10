من يحسم صدارة البريمرليج؟.. ليفربول يستضيف السيتي اليوم في مواجهة نارية

ويعول مان سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3- 1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريمرليج" بـ18 هدفًا؛ فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الإصابات في صفوفه.