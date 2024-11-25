بهدفه الـ12 بمرمى الخليج.. "ميتروفيتش" يبتعد بصدارة الهدافين و"بنزيما" يواصل الغياب

في المقابل، اشتعلت المنافسة على المركز الثالث في قائمة الهدافين، بعد أن عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى القادسية؛ رافعًا رصيده إلى 7 أهداف؛ ليتساوى بذلك مع المهاجم السعودي عبدالله آل سالم، لاعب الخليج، الذي اقتحم القائمة بفضل هدفيه في مرمى الهلال، والفرنسي جورج كيفين نكودو، مهاجم ضمك، عقب تعزيز سجله التهديفي بتسجيله هدفًا من ثنائية فريقه في شباك الخلود.