بهدفه الـ12 بمرمى الخليج.. "ميتروفيتش" يبتعد بصدارة الهدافين و"بنزيما" يواصل الغياب

ابتعد مهاجم فريق الهلال ألكساندر ميتروفيتش بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب إسدال الستار عن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة لموسم 2024/25.
وحلق الدولي الصربي في الصدارة بفضل هدفه في مرمى الخليج، الذي رفع من خلاله رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا، مبتعدًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد، الذي تَواصل غيابه عن منافسات البطولة للجولة الثالثة على التوالي للإصابة؛ ليتوقف رصيده التهديفي عند ثمانية أهداف.
في المقابل، اشتعلت المنافسة على المركز الثالث في قائمة الهدافين، بعد أن عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى القادسية؛ رافعًا رصيده إلى 7 أهداف؛ ليتساوى بذلك مع المهاجم السعودي عبدالله آل سالم، لاعب الخليج، الذي اقتحم القائمة بفضل هدفيه في مرمى الهلال، والفرنسي جورج كيفين نكودو، مهاجم ضمك، عقب تعزيز سجله التهديفي بتسجيله هدفًا من ثنائية فريقه في شباك الخلود.