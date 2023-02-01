وزير الرياضة: حان الوقت لبدء حقبة جديدة لكرة القدم الآسيوية في السعودية 2027

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الوقت قد حان لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في السعودية 2027.
وقال الأمير "عبدالعزيز": المملكة العربية السعودية ترحب بكل آسيا في السعودية 2027 في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: نحن نتقدم بخطوات كبيرة جدًا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، ونحرص على أن تستفيد القارة الآسيوية من ثمار هذه الاستضافة، والمملكة على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم لكرة القدم الآسيوية.
جدير بالذكر أن النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027 ستكون هي الحدث القاري الثالث الذي سيجرى على الأراضي السعودية بعد أن اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.