وزير الرياضة: حان الوقت لبدء حقبة جديدة لكرة القدم الآسيوية في السعودية 2027

جدير بالذكر أن النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027 ستكون هي الحدث القاري الثالث الذي سيجرى على الأراضي السعودية بعد أن اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.