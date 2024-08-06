الصربي "بريدراج رايكوفيتش" ثالث صفقات الاتحاد.. لغة الأرقام تكشف إنجازاته

وفي عام 2013 تلقى رايكوفيتش أول استدعاء له للانضمام إلى المنتخب الصربي الأول تحت قيادة المدرب سينيسا ميهايلوفيتش، وشارك لأول مرة في العام نفسه في 7 أغسطس في مباراة ودية ضد كولومبيا، ثم تم اختياره ضمن تشكيلة صربيا لكأس العالم 2018 و2022، لكنه لم يشارك في أي مباراة في البطولتين.