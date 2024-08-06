الصربي "بريدراج رايكوفيتش" ثالث صفقات الاتحاد.. لغة الأرقام تكشف إنجازاته
تتوالى صفقات العيار الثقيل التي تتوافد على الدوري السعودي للمحترفين؛ لتزيد من قوته، وتلفت إليه المزيد من الأنظار حول العالم.
وأعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش بعقد يمتد حتى يونيو 2028؛ ليعوض رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو قروهي عن صفوف الاتحاد هذا الصيف بعد انتقاله إلى فريق الخلود.
ويعد رايكوفيتش واحدًا من أبرز نجوم منتخب صربيا، الذي خطف الأنظار بشكل خاص في بطولة يورو 2024، والآن بات ثالث الصفقات الأجنبية للعميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوار.
من المنزل الرياضي إلى شارة القيادة
وُلد رايكوفيتش في 31 أكتوبر 1995 بمدينة نيجوتين، وهناك بدأ عشقه للساحرة؛ إذ بدأ التدريب في عمر السابعة مع والده ساشا، وهو أيضًا حارس مرمى سابق لفريق هايدوك فيليكو.
وبدأ رايكوفيتش مسيرته الرياضية مع نادي ياغودينا في عام 2009، ثم غادر إلى ريد ستار بلغراد بعقد لمدة أربع سنوات في 28 أغسطس 2013، وحصل على القميص رقم 95 وفقًا لسنة ميلاده، وهناك حصل على شارة القيادة بعد أن لعب 28 مباراة بالدوري، وحافظ في 16 منها على الشباك النظيفة؛ ليتم اختياره أفضل حارس مرمى في موسم 2014-2015.
وفي 23 يوليو 2019 كان رايكوفيتش على موعد مع محطة جديدة في مسيرته الرياضية؛ إذ وقّع عقدًا لمدة أربع سنوات مع استاد ريمس الفرنسي، وانتقل بعدها إلى نادي مايوركا في الدوري الإسباني لمدة أربع سنوات في صفقة حصل فيها ريمس على 5 ملايين يورو، مع وجود بند بيع في الصفقة أيضًا.
تألُّق دولي
وفي منتخب صربيا كان رايكوفيتش عضوًا في فريق تحت 16 عامًا، ومنتخب تحت 17 عامًا، وكان أحد أكثر اللاعبين استحقاقًا للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2013 بعدما تصدى للعديد من الأهداف بتدخلات رائعة، وتصديه لعدد من ركلات الجزاء.
وفي عام 2014 مثَّل رايكوفيتش فريق الشباب الصربي الذي خسر أمام البرتغال في الدور نصف النهائي بعد ركلات الترجيح.
وفي ربع النهائي تصدى الحارس لركلتَي جزاء، وأهدر واحدة، في ركلات الترجيح ضد الولايات المتحدة.
وفي المباراة النهائية كان رايكوفيتش أحد أهم الرجال في الملعب؛ إذ حافظ على النتيجة بتصديات مذهلة، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في المسابقة.
وفي عام 2013 تلقى رايكوفيتش أول استدعاء له للانضمام إلى المنتخب الصربي الأول تحت قيادة المدرب سينيسا ميهايلوفيتش، وشارك لأول مرة في العام نفسه في 7 أغسطس في مباراة ودية ضد كولومبيا، ثم تم اختياره ضمن تشكيلة صربيا لكأس العالم 2018 و2022، لكنه لم يشارك في أي مباراة في البطولتين.
أرقام مميزة
وتكشف لغة الأرقام الإنجازات التي حققها اللاعب الشاب في ملاعب كرة القدم حول العالم على النحو الآتي:
* 107 مباريات خاضها بقميص ريمس في الدوري الفرنسي.
* 72 مباراة خاضها بقميص مايوركا الإسباني، واستقبل 83 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 21 مرة.
* 35 مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده، منها النسخة الأخيرة لكأس أوروبا 2024.
* 3 مباريات في بطولة أوروبا، شارك فيها مع منتخب صربيا، واستقبل خلالها هدفًا من إنجلترا، وهدفًا من سلوفينيا، وحافظ على نظافة شباكه أمام الدنمارك.
حياة أسرية
وبعيدًا عن المستطيل الأخضر يعيش رايكوفيتش حياة أسرية رائعة مع زوجته آنا تشاكيتش وطفليه، بينما ينتظر الثنائي مولودهما الثالث.
ويحرص رايكوفيتش على نشر الصور ومقاطع الفيديو له مع أسرته على صفحته الرسمية على تطبيق إنستغرام، مع توجيه بعض الرسائل الرومانسية، كما حرص على مداعبة الجمهور لتشويقه بجنس الطفل المنتظر ولادته قريبًا، من خلال مقطع فيديو لطفليه مع البالونات الزرقاء والوردية، وسط حيرة من المتابعين الذين انقسموا في توقُّع نوع الطفل.