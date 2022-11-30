مدرب الأخضر يدفع بالثلاثي "اضطرارياً".. وهذه تشكيلة المكسيك

أجرى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، ثلاثة تغييرات اضطرارية على تشكيلة الأخضر في مواجهة المكسيك، ضمن الجولة الختامية في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022 على ملعب لوسيل، مساء اليوم الأربعاء.
ودفع المدرب الفرنسي بسلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي الحسن منذ البداية، مع غياب القائد سلمان الفرج للإصابة ولاعب الوسط عبد الإله المالكي للإيقاف.
وبعد إصابة الظهير ياسر الشهراني في المباراة الأولى أمام الأرجنتين وعودته إلى الرياض، حيث خضع لجراحتين، شارك محمد البريك أمام بولندا لكنه تعرض لإصابة هو الآخر وغاب عن مواجهة المكسيك.
وأجرت المكسيك أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت المباراة الماضية من الأرجنتين، إذ يشارك أوربيلين بينيدا وخورخي سانشيز وهنري مارتن وإيدسون ألفاريز منذ البداية.
وتتصدر بولندا المجموعة بأربع نقاط قبل مواجهة الأرجنتين التي تملك ثلاث نقاط مثل السعودية، بينما تتذيل المكسيك الترتيب بنقطة واحدة.
وضمت تشكيلة المكسيك كلاً من: جييرمو أوتشوا - سيزار مونتيس - إيدسون ألفاريز - أليكسيس فيجا - هيكتور مورينو - أوربيلين بينيدا - خورخي سانشيز - هنري مارتن - هيرفينج لوزانو - خيسوس جاياردو - لويس تشافيز.