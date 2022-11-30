مدرب الأخضر يدفع بالثلاثي "اضطرارياً".. وهذه تشكيلة المكسيك

أجرى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، ثلاثة تغييرات اضطرارية على تشكيلة الأخضر في مواجهة المكسيك، ضمن الجولة الختامية في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022 على ملعب لوسيل، مساء اليوم الأربعاء.