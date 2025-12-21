نخبة آسيا.. الأهلي في مهمة استعادة الانتصارات أمام الشرطة العراقي

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على ناساف الأوزبكي (4-2) في جدة، ثم تعادل مع الدحيل القطري (2-2) في الدوحة، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على الغرافة القطري (4-0) في جدة، والسد القطري (2-1) في الدوحة، ثم خسر في الجولة الخامسة أمام الشارقة (0-1) في جدة.