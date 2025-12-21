نخبة آسيا.. الأهلي في مهمة استعادة الانتصارات أمام الشرطة العراقي

يحلّ فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الشرطة العراقي غدًا الاثنين، على ملعب الزوراء في بغداد، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يسعى من خلاله الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى دور الـ16.
ويدخل الأهلي المواجهة وفي رصيده 10 نقاط، بعدما توقفت سلسلته الخالية من الهزائم قاريًا عند 22 مباراة، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الشارقة الإماراتي، إذ يتطلع حامل اللقب إلى تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف المقبلة.
في المقابل، يواصل الشرطة العراقي رحلة البحث عن فوزه الأول في البطولة، إذ يملك نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، ويعاني من سلسلة خسائر متتالية، كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام الهلال السعودي في الجولة الخامسة. ويأمل الفريق العراقي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على ناساف الأوزبكي (4-2) في جدة، ثم تعادل مع الدحيل القطري (2-2) في الدوحة، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على الغرافة القطري (4-0) في جدة، والسد القطري (2-1) في الدوحة، ثم خسر في الجولة الخامسة أمام الشارقة (0-1) في جدة.
صدارة هلالية
ويتصدر الهلال السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 15 نقطة، يليه الوحدة الإماراتي بـ13 نقطة، ثم تراكتور الإيراني بـ11 نقطة، فيما يأتي الأهلي وشباب الأهلي الإماراتي برصيد 10 نقاط لكل منهما.