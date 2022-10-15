"المهنا" يقود شاحنة "يونيموك" للصدارة في بطولة السعودية للراليات الصحراوية ٢٠٢٢

بعد غيابه عن المشاركة في الجولة الأولى من بطولة المملكة العربية السعودية للراليات الصحراوية لعام 2022 في رالي عسير، تمكن إبراهيم المهنا، حامل لقب بطولة المملكة لفئة الشاحنات في نسختها الأولى عام 2019 من تحقيق الانتصار والفوز بالمركز الأول لفئة الشاحنات في الجولة الثانية لعام 2022 في النسخة الثانية لبطولة المملكة للراليات الصحراوية.
وقاد "المهنا" مع مساعديه أسامة السند ورائد أبو ذيب على متن شاحنة مرسيدس يونيموك من التفوق كالعادة في المنافسات التي جرت في عسيلان قرب بريدة في القصيم على ثلاث مراحل، منها مرحلة استعراضية لمسافة ستة كيلومترات، ثم تلاها مرحلتان الأولى لمسافة 142 كلم، والثانية لمسافة 123 كلم.
وقدم "المهنا"، عرضًا قويًا أمام منافسيه من فئة السيارات محققًا مركزًا متقدمًا في الترتيب العام للرالي، وهو يستعد للمنافسة في جولة كأس العالم المقبلة لراليات باخا كروس كنتري في حائل قبل ختام بطولة المملكة في جدة، ومن ثم الاستعداد للمشاركة في النسخة الجديدة لرالي داكار 2023 والذي سينطلق من ينبع في 31 ديسمبر 2022.