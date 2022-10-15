"المهنا" يقود شاحنة "يونيموك" للصدارة في بطولة السعودية للراليات الصحراوية ٢٠٢٢

وقدم "المهنا"، عرضًا قويًا أمام منافسيه من فئة السيارات محققًا مركزًا متقدمًا في الترتيب العام للرالي، وهو يستعد للمنافسة في جولة كأس العالم المقبلة لراليات باخا كروس كنتري في حائل قبل ختام بطولة المملكة في جدة، ومن ثم الاستعداد للمشاركة في النسخة الجديدة لرالي داكار 2023 والذي سينطلق من ينبع في 31 ديسمبر 2022.