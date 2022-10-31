"رينارد" يستدعي زكريا هوساوي للانضمام إلى معسكر أبوظبي

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، اللاعب زكريا هوساوي، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً في أبوظبي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل أمس مع منتخب هندوراس بنتيجة (0 / 0)، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء الأحد على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، أجرى "الأخضر" مناورة تدريبية من (90) دقيقة أمام منتخب تحت 23 عاماً بعد نهاية المباراة الودية أمام منتخب هندوراس، وعمد المدير الفني "هيرفي رينارد" إلى اللعب بالعناصر التي لم تشارك في المباراة الودية.
الجدير بالذكر، تعد مواجهة "الأخضر" أمام منتخب هندوراس ثالث وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر مواجهتان وديتان في هذه المرحلة أمام منتخبَي آيسلندا وبنما.