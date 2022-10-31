"رينارد" يستدعي زكريا هوساوي للانضمام إلى معسكر أبوظبي

وكان المنتخب الوطني قد تعادل أمس مع منتخب هندوراس بنتيجة (0 / 0)، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء الأحد على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.