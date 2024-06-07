الاتحاد السوداني يمتدح جهود السعودية في صدارة منتخب بلاده تصفيات المونديال

كشف معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن السعودية لعبت دورًا كبيرًا ومهمًّا في دعم الكرة السودانية؛ وهو سبب صدارة المنتخب مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحسب موقع العربية.
ويتصدر السودان المجموعة الثانية بـ 7 نقاط متقدمًا على السنغال وجمهورية الكونغو وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا.
وقال الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر مركزه الإعلامي: "امتدح معتصم جعفر الأدوار الكبيرة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لمواقفها تجاه السودان وكرة القدم السودانية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف: "يأتي ذلك من خلال استضافتها المنتخبات الوطنية السودانية قرابة العام، وتوفير احتياجاتها كافة في ظل الظروف التي يشهدها السودان، وهو أمر ليس بمستغرب عليهم؛ فهم أشقاء حقيقيون، يستحقون الشكر والثناء".
وتابع: "لا يمكن أن ننسى وقفة الاتحاد السعودي؛ فهي سبب رئيسي في استمرار المشاركات الخارجية، وتصدُّر السودان مجموعته في تصفيات كأس العالم".