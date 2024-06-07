الاتحاد السوداني يمتدح جهود السعودية في صدارة منتخب بلاده تصفيات المونديال

كشف معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن السعودية لعبت دورًا كبيرًا ومهمًّا في دعم الكرة السودانية؛ وهو سبب صدارة المنتخب مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بحسب موقع العربية.